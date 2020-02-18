ليبيا – إستقبل مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية السفير بدر عبد العاطي اليوم الثلاثاء مدير عام الإدارة العامة لآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية بوزارة خارجية جمهورية بيلاروس السفير نيكولاي باريسوفيتش.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وآخر تطورات الأزمات في ليبيا وأهمية التصدي لدور بعض الأطراف الإقليمية الداعمة للجماعات الإرهابية.

واتفق الجانبان كذلك على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك سعياً للوصول لتسويات سياسية لمختلف الأزمات في أقرب وقت بما يحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة.