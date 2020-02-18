ليبيا – أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينتزو غويريني نية بلاده العودة الى الساحة من ليبيا إلى العراق.

غويريني وفي معرض حديثه عن الانفتاح المهم من جانب نظيرته الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور التي ترى ضرورة جعل صيغة (E3) أكثر مرونة لتشمل إيطاليا أيضاً، وقال:”إنه موضوع نطالب به منذ أشهر حيث أبلغنا أن صيغة (E3) التي تضم ألماني، فرنسا والمملكة المتحدة ليست كافية لمواجهة حالات الأزمات والقيام بعمل مشترك بشكل فعال”.

وأضاف:” أنا أشير بشكل خاص إلى العراق وليبيا بل والى حالات الطوارئ الأخرى أيضًا ولقد ناقشت هذا الأمر عدة مرات مع نظيرتي الألمانية أنيغريت كرامب-كارينباور حتى في آخر لقاء أجريناه وقد أدركتْ في ميونخ الحاجة إلى تجاوز (E3) بضم إيطاليا إنها خطوة أعتبرها إيجابية”.

وأردف:” علينا الآن أن استكمال التصريحات بالحقائق وبالنسبة لي من المهم أن نسير نحو تجاوز صيغة (E3) وهو موضوع أصرينا عليه جميعًا حتى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي وزميلي في الخارجية لويجي دي مايو في محادثاتهم مع نظرائهم في لندن وبرلين وباريس”

وحول سبب الانفتاح الآن فقط ومسألة ما إذا كان قد أثّر على ذلك عدم الاستقرار السياسي في إيطاليا،أجاب غويريني :”بالطبع الاستقرار عنصر مهم أيضًا في الحوار مع البلدان الأخرى ومع ذلك،فإن تخيل حلول للأزمة الليبية بدون إيطاليا على أرض الواقع لا معنى له، وأعتقد أنهم أدركوا ذلك”.