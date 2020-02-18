كولومبيا – لقى ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرون، بانفجار سيارة مفخخة في غرب كولومبيا مساء أمس الاثنين، وفقا لصحيفة “بيز” المحلية.

ووقع الانفجار على الطريق السريع قرب بلدية روزس، وهي جزء من مقاطعة كاوكا.

وأعلنت السلطات الكولومبية مقتل 7 أشخاص وجرح 11 آخرين في انفجار شاحنة صغيرة للنقل العام على طريق سريع بجنوب غرب البلاد، مستبعدة فرضية الاعتداء.

وقال المسؤول العسكري الجنرال خورخي هويوس، في مؤتمر صحافي، إن الشاحنة الصغيرة انفجرت في روزاس في منطقة كوكا، مما تسبب بأضرار في آليات أخرى.

وأضاف الجنرال “من كانوا في السيارة المتفجرة لقوا حتفهم. كان هناك سبعة أشخاص. والذين كانوا في السيارتين الأخريين أصيبوا”، وفقا للجيش، والتحقيق جار.

وكانت هيئة “المدافع عن الشعب” تحدثت أولا في تغريدة عبر “تويتر” عن “اعتداء بسيارة مفخخة” مدينة هذا “العمل الوحشي والعشوائي”. كما دان مكتب الأمم المتحدة المحلي لحقوق الإنسان هذا الانفجار.

لكن القيادة العسكرية العليا الكولومبية نفت هذه الرواية.

وكانت السلطات في كولومبيا قد أعلنت مقتل 8 أشخاص فى انفجار استهدف كلية الشرطة فى العاصمة بوجوتا يوم 17 يناير الماضي. ونقلت شبكة “إيه بى سى” الإخبارية الأمريكية، عن السلطات الكولومبية قولها إن 10 أشخاص أصيبوا في الهجوم الذي نتج عن انفجار سيارة مفخخة.

المصدر: “نوفوستي”