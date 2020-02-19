أول تعليق لمدرب ليفربول بعد السقوط في مدريد

أول تعليق لمدرب ليفربول بعد السقوط في مدريد

إسبانيا – رفض الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول، اعتبار المواجهة مع أتلتيكو مدريد منتهية، بعد خسارة فريقه بهدف دون رد، أمس الثلاثاء في ذهاب الدور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب لشبكة “BT Sport” عقب المباراة: “ما حدث لم يكن متوقعا تماما. لقد فهمنا أنه سيكون هناك صراع، لكنني أحببت أشياء كثيرة في المباراة.. نحن متخلفون بهدف واحد فقط في النصف الأول قبل مباراة الإياب على أرضنا”.

وتابع المدرب الألماني الذي لم يتكبد فريقه أي خسارة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم: “افتقدنا الفعالية في اللحظات الحاسمة. لقد دافعوا بكل قوة، وقاموا بذلك بشكل مثالي.. أعتقد أنه حتى نتيجة التعادل السلبي كانت سترضيهم (أتلتيكو مدريد).. احتاج الحكم إلى الكثير من الجهد في مثل هذه الأجواء.. في الشوط الأول، ثلاثة لاعبين من أتلتيكو مدريد سقطوا على الأرض ولا أعرف السبب”.

واختتم كلوب حديثة قائلا: “أمامنا فترة راحة طويلة قبل مباراة الإياب وسنستغلها.. مرحبا بكم في أنفيلد (ملعب ليفربول)، لم ينته الأمر بعد”.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في الـ11 من الشهر المقبل.

المصدر:BT Sport