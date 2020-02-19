ليبيا – أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أن تركيا تستغل تدهور العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لتعزيز نفوذها في شرق البحر المتوسط.

أناستاسيادس وفي مقابلة مع الصحافة الدولية وفقاً لما نلقته وكالة “نوفا” الإيطالية قال:” المجتمع الدولي لم يتحرك فعليًا لإحباط تحركات أنقرة في سوريا وليبيا والعراق وقبرص”.

وتعليقا على لقاء وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في نيقوسيا، قال الرئيس القبرصي إن الوجود الفرنسي القوي يعطي الأمل في أن الاتحاد الأوروبي سيلعب دورًا أكثر نشاطًا في شرق البحر المتوسط”.