ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن الشاطر اليوم الأربعاء إن تعليق المجلس الرئاسي لمشاركته في محادثات لجنة 5+5 هي خطوة في الطريق الصحيح.

الشاطر وفي تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أوضح أنه لايجب ان يتم الاكتفاء بهذه الخطوة لأن من وصفه بـ”المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) لايفهم ولايستعمل إلا لغة السلاح والقتل والتدمير، حسب زعمه.

وأكد الشاطر ان المطلوب من المجلس الرئاسي أن لايكتفي بالخطوات السياسية وانما يعمل بأقصى سرعة على الحاق الهزيمة بما أسماه بـ”مجرم الحرب وميليشياته” وإي تأخير في اصدار التعيلمات للمرابطين على تخوم طرابلس للتحول من الدفاع إلى الهجوم مضيعة للوقت وإعطاء فرص لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ليتغول في تدمير طرابلس حسب زعمه.