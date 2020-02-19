ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في المؤتمر الوطني السابق عبد المنعم اليسير إن جماعة الإخوان الليبية ومعها العناصر المتشبعة بفكر تنظيم القاعدة تمكنت بعد سقوط نظام معمر القذافي بتمرير الفكر المتطرف إلى الشباب الليبي وإقناعهم بمنطقيته، محملاً إياها المسؤولية عن حجم الوحشية التي ظهر عليها الشباب.

اليسير وفي حوار مع موقع “بوابة الحركات الإسلامية” أمش الثلاثاء أضاف:” لقد تمكن الإخوان من اختراق الدولة الليبية منذ 2005 وبعدما فشل تنظيم الإخوان السري الإرهابي من الإطاحة بالنظام في التسعينيات تبنوا أسلوب السلم المهادنة خدعًا وعندما أتى الربيع العربي وجدوا في ذلك الفرصة الثمين؛ للإطاحة بالأنظمة العربية التي تأثرت به في ذلك الوقت كمرحلة أولى تليها باقي دول المنطقة”.

وتابع:” لقد استغلوا ضعف القوة السياسية الوطنية وشبه انعدام لأي تنظيمات لها هذا إضافةً إلى أنه قد تم تدمير مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية بالكامل تحت هذه الظروف تمكنوا من السيطرة أولًا على المجلس الانتقالي ومن خلاله تمكنوا من تعيين حكومة إخوانية في شهر أكتوبر 2011، قامت بتمويل كل الميليشيات التي قاموا بتأسيسها بعد أن انتهى القتال في نهاية 2011″.

اليسير إختتم بالقول:” إن الأمور عندما أتيحت للجماعة والميليشيات عملوا على تزويد عدد المسلحين ونشر السلاح في أيدي المدنيين،لاسيما العمل على عرقلة أي محاولة تهدف لإعادة بناء مؤسسات الدولة”.