واشنطن – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيزور السعودية من 19 إلى 21 فبراير الجاري.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن بومبيو سيلتقي بالعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان خلال زيارة للمملكة تستغرق ثلاثة أيام وتبدأ اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك، بعد زيارة قام بها بن فرحان آل سعود إلى واشنطن في 12 فبراير الجاري، بحث خلالها الشراكة الأمريكية – السعودية في مواجهة إيران.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان إن الوزيرين “بحثا في ضرورة التصدي لتصرفات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار”.

كما ورد في البيان، أن الوزيرين أعربا عن قلقهما إزاء أعمال العنف في اليمن، وخاصة هجمات الحوثيين على السعودية، واتفقا على “ضرورة تخفيض التصعيد على وجه السرعة”.

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي، إن اللقاء كان مثمرا وبناء، ونتطلع لاستمرار العمل لتحقيق الأهداف المشتركة.

المصدر: RT+ رويترز