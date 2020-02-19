اليمن – دعا نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، لوضع حد للنزاع في اليمن.

وقال الدبلوماسي الروسي، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم، إنه في أبريل من هذا العام، ستحل الذكرى الخامسة لبدء الحرب في اليمن.

وأضاف: “يجب أن نضع حدا لهذا النزاع، وأن تشجع هذه الذكرى المأساوية جميع الأطراف اليمنية على الانخراط في عملية سياسية شاملة، لإيجاد حلول وسط لقضايا التسوية الأساسية”.

من جانبه، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث خلال الجلسة، أن الأمم المتحدة تؤكد بدء جولة دورية أخرى من العنف المتصاعد في اليمن.

وقال: “في الأشهر الأخيرة، تأججت المواجهة العسكرية بشكل خطير. وتبادل الجانبان العبارات العدائية وحددا الأهداف العسكرية”.

وأضاف أنه وقعت الاشتباكات الرئيسية في مديرية نهم شرق صنعاء ومحافظة الجوف ومأرب وسعد.

وقال: “يؤسفني الإبلاغ عن العشرات من الضحايا المدنيين، وزيادة عدد اللاجئين والأضرار التي لحقت بالمدارس والمستشفيات”.

المصدر: تاس