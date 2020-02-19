روسيا – ابتكر علماء الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية الروسية، تكنولوجيا طباعة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لطبع منتجات بجودة المصانع في المنازل.

وتفيد مجلة Rapid Prototyping Journal، بأنه وفقا لنتائج الدراسة، تزيد التكنولوجيا المبتكرة متانة المنتجات عدة مرات. لأن كل شيء مرتبط بدرجات الحرارة، فقد اختبر الباحثون ظروفا حرارية مثالية للحدود بين طبقات الأجزاء المصنعة من أجل تحسين بنية ومتانة مكونات البوليمير. لذلك، ليست هناك حاجة للمعدات الصناعية الضخمة.

يقول عصمت تافيتوف، طالب الدراسات العليا “لقد أوضحنا في المقال المنشور، إمكانية زيادة صلابة ومتانة البوليمير بصورة ملحوظة من خلال توفير درجة حرارة عالية على الحدود بين الطبقات”.

وتجدر الإشارة إلى أن طلاب الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية، ابتكروا عام 2016 أحذية رياضية بداخلها مكيف هواء، باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد. وقد وضح مصدر في الجامعة عمل هذا المكيف، “عند استلام إشارة من الهاتف الذكي للمستخدم، يتم توفير الطاقة اللازمة للمروحة، التي تبدأ بالعمل فورا لتبريد الحذاء”.

المصدر: نوفوستي+ فيستي. رو