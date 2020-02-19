إسبانيا – أشاد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، بدعم الجماهير الكبير لفريقه في مباراة ليفربول (1-0)، مؤكدا أن الفوز تحقق بفضل تلك المساندة والاستقبال الرائع بالإضافة إلى أداء اللاعبين.

وقال المدرب الأرجنتيني بعد المباراة: “أتيحت لنادي ليفربول فرص، وهاجم بشكل خطير، ولديهم لاعبون جيدون في جميع المراكز، لكن فريقنا بدأ يشعر بالفوز مع مرور اللاعبين من النفق المؤدي إلى ملعب المباراة”.

وتابع سيميوني، الذي يشرف على أتلتيكو منذ 2011: “طوال السنوات الثماني التي عملت فيها هنا، لم أر أبدا مثل المشجعين الذين احتشدوا اليوم (أمس) في الملعب لمساندة فريقنا… كان ذلك عاطفيا جدا.. فزنا بالمباراة بداية من الطريق الذي سلكناه إلى الملعب”.

وأكمل سيميوني الذي تعرض لانتقادات لاذعة هذا الموسم بسبب تراجع نتائج فريقه في الدوري المحلي: “انتصارات تعطي القوة، ونحن بالتأكيد نريد الفوز. اليوم حققنا انتصارا مهما للنادي”.

واختتم حديثه بالتطرق لمباراة العودة المقررة في الـ11 من الشهر المقبل في ملعب ليفربول، حيث قال: “سنلعب بتواضع، لأنهم معتادون على لعب مباريات كبيرة في ملعبهم”.

المصدر: وكالات