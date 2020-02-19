العراق – خرج آلاف الطلبة في خمس محافظات عراقية امس الثلاثاء، في مسيرات طويلة لإدامة زخم الاحتجاجات في محافظاتهم، والتنديد بعمليات القتل التي طالت المحتجين.

وقال مراسل RT، إن “طلبة الجامعات في محافظات بابل وذي قار وميسان والديوانية والبصرة خرجوا في تظاهرات طويلة وحاشدة لدعم الاحتجاجات، وتوجهوا نحو ساحات الاعتصام”.

وأضاف أن “الطلبة فاجؤوا السلطات بخروجهم في تظاهرات اليوم، بعدما أعلنوا أن تظاهراتهم ستكون كل يوم أحد”.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالطبقة السياسية الحاكمة كتب على بعضها “الخائفون لا يصنعون الحرية… حيث تكون الحرية يكون وطن”، ورددوا هتافات منها “كلا كلا للأحزاب”.

المصدر: RT