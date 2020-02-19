ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق محمود عبدالعزيز على حملة الإنتقادات التي يشنها أنصار الوفاق على المجلس الرئاسي هذه الأيام بسبب ما يسمونه ” عجزه مواقفه المتخاذلة ” .

وكان من بين هذه الشخصيات التي هاجمت حكومة الوفاق مساء الثلاثاء الى حد وصف السراج بـ ” الأرنب الذي يقود الأسود ” هو أحد صُناع الصخيرات والوفاق أشرف الشح .

وقال عبدالعزيز فيما بدا أنه رد على الشح بأن ” هؤلاء كمن يبصق وهو مقابل الريح فتعود بصقته على وجهه ، هؤلاء هم من وقعوا على الصخيرات وباركوا الانقلاب على المؤتمر واليوم يهاجمون الوفاق ” .

وفي تدوينة أخرى قال : ” هل هناك رد من الوفاق على سقوط العجيلات ؟! لم تستطيعوا الانتقال من الدفاع للهجوم الان فيجب عليكم الخروج للناس والاعتراف بالعجز ” .

وفي ثالثة أصاف : ” عندي سؤال للجماعة اللي يفهموا في السياسة ، ما معنى ان يبدأ السفير الامريكي الجديد زيارته الى ليبيا بلقاء المتمرد ” .

وأشار عبدالعزيز لحضور وزير خارجية حكومة الثني عبدالهادي الحويج منتدى ” فالداي ” الذي تلتقي فيه النخب الروسية مع نخب فكرية وسياسية من دول أخرى في موسكو .

وتابع في هذا السياق : ” حكومة الوفاق ليس لديها علم بذلك وانتظرت حتى صباح اليوم لأتأكد انهم لا يعلمون شي عن هذا المنتدى المهم ، المتمرد يحاول جاهداً ترميم علاقته بموسكو بعدما تأثرت سلباً بعدم توقيعه على الاتفاق الروسي التركي وجماعة الوفاق ينتظرون حتى ينجح في ذلك ، نشهد بالله لا تنفعوا لا في حرب ولا في سلم “.

المرصد – متابعات