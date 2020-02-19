ليبيا – بارك المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي للمجموعات التي تطلق على نفسها اسم ” بركان الغضب ” عبدالمالك المدني قرار رئيس المجلس الرئاسي بتجميد المفاوضات العسكرية في جنيف .

وقال المدني اليوم الأربعاء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك : ” هذا هذا ماطلبناه من الحكومة منذ أيام، تم تعليق جميع المفاوضات مع الغـزاة ” .

وأضاف المدني وهو من مدينة مصراتة أن الأيام القادمة لن يكون فيها حوار إلا حوار الرصاص مع من أسماهم ” المعتديين ” لأن ما أخد بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ، وذلك على حد وصفه .

يشار إلى أن قناة ليبيا لكل الأحرار قد نقلت اليوم خبرًا عاجلًا عن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أكد فيه ” تعليق كافة المفاوضات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية مع حفتر ” وذلك عقب حملة إعلامية شنها ضده موالون للوفاق عبر الفضائيات المختلفة إلى حد التلويح بتخوينه ووصفه بالارنب كما جاء على لسان اشرف الشح والحبيب الأمين وغيرهم .

المرصد – متابعات