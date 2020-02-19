أفغانستان – أعلن المرشح الرئاسي الأفغاني عبد الله عبد الله فوزه برئاسة أفغانستان، رغم إعلان مفوضية الانتخابات العامة فوز الرئيس أشرف غني، مشيرا إلى أنه سيشكل حكومة موازية.

وقال عبد الله: “فريقنا الذي يعتمد على أصوات بيومترية قد فاز. المحتالون هم عار على التاريخ ونحن نعلن حكومتنا”.

وكانت مفوضية الانتخابات العامة في أفغانستان أعلنت اليوم الثلاثاء فوز غني، وذلك بعد إعادة فرز الأصوات، فيما حل منافسه عبد الله في المركز الثاني.

وأعلنت مفوضية الانتخابات الأفغانية في ديسمبر الماضي عن فوز الرئيس أشرف غني بفارق ضئيل وجمعه 50.64% من الأصوات، فيما تحدث خصمه الأبرز عبد الله عبد الله حينها عن وجود تزوير في العملية الانتخابية، الأمر الذي استدعى إعادة فرز الأصوات.

المصدر: فرانس برس