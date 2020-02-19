ليبيا – فند وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني ما اعتبره مزاعم حول دعم بلاده للمجموعات الإرهابية في سوريا حسب زعمه.

الوزير القطري أعتبر في كلمة له اليوم الأربعاء أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية أن كل الانتقادات الموجهة لبلاده بشأن دعم الإرهاب في سوريا وليبيا والساحل والانتقاص من حرية التعبير والصحافة إنما تأتي ضمن حملة مغرضة تقودها الدول التي تفرض حصاراً على قطر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وعبر آل ثاني عن ثبات موقف بلاده تجاه دعم الحكومة التي وصفها بـ”الشرعية” بقيادة فائز السراج وإدانة ما أسماه بـ”عدوان قوات حفتر” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).