إسبانيا – كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن سبب قراره باستبدال النجم المصري محمد صلاح، في مواجهة أتلتيكو مدريد، أمس الثلاثاء، ضمن دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأثار الكثير من الجدل التغيير الذي أجراه كلوب في الدقيقة 72، عندما سحب محمد صلاح ودفع بزميله أوكسليد تشامبرلين بدلا منه، بالرغم من تأخر “الريدز” بهدف، خاصة وأنه أقدم على سحب المهاجم السنغالي ساديو ماني أيضا بين شوطي المباراة.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: “استبدال صلاح كان بهدف إجراء بعض التعديلات التكتيكية فقط”.

وأوضح أنه: “ليس له علاقة بمستوى اللاعب”.

وخسر ليفربول حامل اللقب، أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، سجله الإسباني ساؤول نيغويز مبكرا في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 11 مارس، المقبل في ملعب “أنفيلد” بمدينة ليفربول.

المصدر: وكالات