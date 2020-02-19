ليبيا – قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده تتفهم تمامًا شرعية الأسباب التي تدفع إيطاليا إلى السعي لاستعادة النظام في ليبيا ومنع دخول الأسلحة الى هذا البلد.

لافروف وفي ختام القمة الإيطالية الروسية التي التأمت في فيلا “ماداما” بروما أمس الثلاثاء أشار إلى مهمة الاتحاد الأوروبي لحظر الأسلحة في ليبيا، معربًا عن أمله بأن يتم التوصل إلى حل مرضٍ حقًا للجميع وذلك في ظل احترام صلاحيات مجلس الأمن الدولي، وفقاً لما أوردته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وذكر لافروف أن إيطاليا قدمت شرحًا مفصلاً للمهمة التي يمكن أن تشمل مهمة برية أيضًا بالإضافة إلى العنصر الجوي والبحري.

وزير الخارجية الروسي أكد أن جميع آليات المهمة يجب أن يتم الاتفاق عليها مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن الزملاء الإيطاليين قد قدموا تطمينات في هذا الصدد.