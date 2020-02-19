ليبيا – قال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إن إعلان الاتحاد الأوروبي عن عملية لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا هو أمر مرحب به في حال كان بتنسيق مع الجيش الوطني.

العقوري وفي تصريح لوكالة “نوفا” الإيطالية أمس الثلاثاء أوضح أن أي عملية لوقف تدفق الأسلحة التركية المتطورة إلى ليبيا والمرتزقة السوريون المتطرفون إلى قوات حكومة الوفاق يجب أن تكون قابلة للتنفيذ.

وطالب رئيس لجنة الخارجية النيابية الاتحاد الأوروبي أن يتحلى بالشجاعة لوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عند حده لأن الإرهابيين الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا يشكلون خطرا وشيكا على أوروبا وليسوا فقط خطرا على ليبيا.