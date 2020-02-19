ليبيا – أكد وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري النائب أحمد فؤاد أباظة أن إعلان غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي عن تمكن قوات الجيش من تدمير سفينة تحمل أسلحة وذخائر تركية في ميناء طرابلس دليل قاطع على استمرار النظام الإرهابى التركي ممثلًا في سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان في سياساته الإرهابية والتدميرية داخل ليبيا.

أباظة وفي بياناً له نشرته صحيفة “الدستور” المصرية أمس الثلاثاء قال إن الجيش والأحرار من الشعب الليبي الشقيق سيجعلون الأرض الليبية مقبرة لكل السفن والغزاة من إرهابيي ومرتزقة أردوغان، مشيدًا بنجاح الجيش في تدمير شحنة أنزلتها سفينة تركية.

وطالب أباظة المجتمع الدولي بالإسراع في مواجهة سياسات النظام التركي ضد ليبيا ووقف دخول جميع الأسلحة والإرهابيين والمرتزقة التابعين للنظام التركى إلى داخل الاراضي الليبية.