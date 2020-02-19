انجلترا – تقام اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، مباراتان مثيرتان في ذهاب الدور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويلعب توتنهام الإنجليزي على أرضه مع لايبزيغ الألماني، فيما يستضيف أتلانتا الإيطالي نادي فالنسيا الإسباني.

ويسعى توتنهام للاستفادة من عامل الأرض والجمهور للخروج بنتيجة جيدة أمام لايبزيغ قبل مواجهة الإياب، من أجل مواصلة نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة، ففريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حقق 3 انتصارات في آخر 3 جولات بالدوري الإنجليزي الممتاز جعلته يقفز إلى المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أما لايبزيغ، فسيحاول مواصلة مغامرته الرائعة في أول مشاركة له في مراحل خروج المغلوب من البطولة الأعرق في القارة العجوز، لاسيما وأنه يعيش موسما استثنائيا ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطة وحيدة عن بايرن ميونخ المتصدر.

وفي المباراة الثانية، سيسعى أتلانتا المنتشي بنتائجه المميزة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، لتحقيق فوز مريح على فالنسيا، لتسهيل مهمته في مباراة العودة، فيما سيبحث الفريق الإسباني للخروج بأقل الأضرار والإبقاء على حظوظه قائمة، لخطف بطاقة التأهل في مباراة الإياب التي ستقام على ملعبه.

المصدر: وكالات