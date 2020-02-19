السعودية – اكد مجلس الوزراء السعودي، امس إن ما تقوم به جماعة “أنصار الله” الحوثية، من ممارسات ونشاطات “استفزازية” تشكل إعاقة وعرقلة لأعمال الإغاثة ستؤدي إلى تعليق الدعم الإنساني لليمن.

وبحث مجلس الوزراء السعودي، وفق ما أفادت وكالة “واس” السعودية للأنباء، ما طرحته المملكة أمام مؤتمر ميونخ للأمن حيال مواقفها تجاه أبرز الملفات في المنطقة والعالم، ومنها العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والشأن الإيراني “بصفته الطرف الذي يقف خلف حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويمارس سلوكا مستهترا يهدد الاقتصاد الإقليمي والدولي”.

من جهة أخرى، وافق المجلس على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، كما وافق على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، وتطرق إلى تحضيرات المملكة لاستضافة قمة الشرق الأوسط للمنتدى الاقتصادي العالمي، في أبريل المقبل.

المصدر: واس