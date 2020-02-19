مصر – أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، أن اقتصاد البلاد سجل نموا بنسبة 5.6% خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي يغطي احتياجات البلاد لنحو 8.2 شهر.

وأوضحت في بيان لمجلس الوزراء، أنه ارتفع عدد شهور الواردات التي يغطيها صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 8.2 شهر في ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 2.8 شهر فقط في مارس 2013.

وأشارت الوزيرة إلى أنه مع تبني الدولة لسياسة تحرير سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي تدريجيا ليصل إلى 45.4 مليار دولار في يناير 2020 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013.

وتعزز الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة بفضل ارتفاع دخل السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول للغاز مكتشفة حديثا.

المصدر: وكالات