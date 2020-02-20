ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن النظام العالمي لا يستطيع التحرك معاً لوقف الاقتتال في ليبيا ولا توجد إرادة قوية لإنهاء الصراع هناك.

أوغلو أشار وفقاً لوكالة “الاناضول” التركية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتقرب منهم بسبب خلافاتهم مع روسيا، معرباً عن شكوكهم في مصداقيتها.

وأكد على أنه لم يتم التوصل إلى النتائج المرجوة في محادثاتهم مع روسيا، كاشفاً أنه من الممكن أن يلتقي زعيما البلدين قريباً.

ونوّه إلى أنه إن لم تضع الدول الأوروبية حداً للعنصرية فيما بينها فإن عواقب ذلك ستكون خطيرة جداً.