أول استقالة في إدارة برشلونة بعد فضيحة التعاقد مع شركة لتشويه سمعة ميسي ورفاقه

أول استقالة في إدارة برشلونة بعد فضيحة التعاقد مع شركة لتشويه سمعة ميسي ورفاقه

إسبانيا – ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن المدير المالي لنادي برشلونة، مونتسيرات فونت، استقال من منصبه، في ظل تعاقد النادي مع شركة لتشويه سمعة رموزه وتحسين صورة رئيس النادي.

وأوردت “آس”، أن فونت استقال من منصبه نتيجة للجدل والتوترات التي شهدها النادي خلال الساعات القليلة الماضية حول خزينته المالية متنصلا من المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقه.

وكشفت الصحيفة، أن فونت كان على خلاف تام ولم يوافق على كيفية إدارة النادي في المجال الاقتصادي والأساليب الاستراتيجية الأخيرة المقترحة بتوجيه من شركة “شرودرز بي إل سي” البريطانية.

وأوضحت أنه وفي ظل الضغوط التي واجهها فونت في منصبه وعدم موافقته على سياسة الإدارة التي يرأسها جوسيب ماريا بارتوميو، قرر تقديم استقالته، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 1 مارس المقبل.

وتأتي هذه الاستقالة غداة نفي النادي الكتالوني تقريرا لإذاعة “كادينا سير كتالونيا”، تحدثت فيه عن تعاقد إدارة “البارسا” مع شركة “آي 3 فنتشورز” للعلاقات العامة، التي أشرفت على “عشرات” الحسابات في مواقع التواصل لتحسين صورة الرئيس بارتوميو عبر مهاجمة لاعبين مثل قائد الفريق ليونيل ميسي، والمدافع جيرارد بيكيه، ونجوم سابقين مثل تشافي هرنانديز، كارليس بويول، وبيب غوارديولا.

ومن بين المنشورات التي ذكرها التقرير ضم إحداها التعبير عن الغضب تجاه ميسي بسبب تأخره في تجديد عقده مع النادي الكتالوني الذي ينتهي في يونيو 2021، وآخر يتساءل عن سبب استثمار بيكيه في كأس ديفيس لكرة المضرب.

وبعد هذا التقرير، التقى بارتوميو مع اللاعبين ليوضح لهم ما حصل، كما أعلن النادي الثلاثاء الماضي، فسخ العقد مع شركة “آي 3 فنتشورز”.

المصدر: “آس” + وكالات