روما: قال مدعي عام إيطاليا إن قبطان سفينة شحن ترفع العلم اللبناني اعتقل في شمال إيطاليا للتحقيق بتورطه في جريمة تهريب أسلحة دولية بين تركيا وليبيا.

وصرح المدعي العام ” فرانشيسكو بينتو ” لوكالة أسوشيتيد برس الأمريكية ليلة الأربعاء في تصريح ترجمته المرصد بأن القبطان اللبناني للسفينة التي رست في مدينة جنوة الساحلية يخضع للتحقيق لقيامه بتسليم الصواريخ والدبابات وغيرها من المعدات العسكرية إلى ميناء طرابلس في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.

ويقول المدعي الإيطالي ” بينتو ” إن القبطان يشتبه في قيامه بالاتجار مع مسؤولين عسكريين أتراك لم يتم تحديد هويتهم بعد.

وكان ” بنتو ” قد قال لوكالة الأسوشييتد برس في وقت سابق من هذا الأسبوع إن التحقيق في إيطاليا يتابع مزاعم أدلى بها البحار المعتقل لبناني الجنسية وهو أحد أفراد طاقم سفينة الشحن ويبلغ عمره 40 عامًا.

بعد وصول السفينة إلى جنوة هذا الشهر ، افصح البحار لشرطة الحدود الإيطالية أنه كان يسعى للحصول على اللجوء السياسي.

واعترف أن السفينة ” بانا ” المصممة لحمل المركبات ، كانت تحمل حمولات تفريغ وغيرها من المركبات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية في العاصمة الليبية طرابلس.

المرصد – متابعات