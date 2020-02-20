مصر – اكد رئيس المجلس التصديري المصري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، مجدي طلبة، إن قيمة صادرات البلاد من قطاع الغزل والمنسوجات بلغت العام الماضي 864 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات مصر من أقمشة التنجيد شهدت ارتفاعا خلال العام الماضي بنسبة 32% مقارنة بنحو 76 مليون دولار خلال عام 2018.

وأضاف طلبة أن المجلس يستهدف زيادة صادرات تلك المنتجات من خلال استقدامه لبعثة مشتريين من الأسواق الواعدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، واليونان، والبرتغال، والسعودية، والأردن، والكويت، والعراق، والجزائر، والمغرب، وجنوب إفريقيا، وكينيا، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية مع أكثر من 30 شركة من كبريات الشركات المصنعة لتلك المنتجات بمصر.

وعن أكبر الدول المستوردة لأقمشة التنجيد المصرية، ذكر طلبة أن تركيا تحتل المرتبة الأولى، حيث استحوذت على أكثر من 62% من صادرات أقمشة التنجيد المصرية خلال العام الماضي، تلتها في المركز الثاني إيطاليا بنحو 15%، ثم إسبانيا والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات على التوالي.

المصدر: صدى البلد