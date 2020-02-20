الإمارات العربية – توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في الإمارات إبراهيم الجروان، أن يولد هلال شهر رمضان لعام 2020 مع غروب الشمس ليوم الخميس 23 أبريل المقبل.

وأشار الجروان، إلى أن “الهلال سيكون مع غروب الشمس على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربي، ويختفي بعد غروب الشمس بـ20 دقيقة، وتتحسن ظروف الرؤية البصرية في المناطق الغربية من الجزيرة العربية وفرصة رصده قائمة ليكون الجمعة 24 أبريل غرة شهر رمضان”.

وقال: “هلال شهر رجب، سيولد الأحد المقبل الموافق 23 فبراير، بعد غروب شمس، وسيكون يوم الاثنين مع مغيب الشمس على ارتفاع 8 درجات، ويمكث بعد غروب الشمس 43 دقيقة، وتكون فرصة مشاهدته ممكنة، وعليه يكون الثلاثاء الموافق 25 فبراير، غرة شهر رجب”.

وتابع: “وفقا للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر شعبان سيولد الثلاثاء 24 مارس 2020، وسيمكث بعد غروب الشمس 5 دقائق، فتتعذر رؤيته لعدم توافر عوامل الرؤية البصرية، وعليه يكون الخميس 26 مارس غرة شهر شعبان”.

وأشار إلى أن هلال شهر شوال سيولد الجمعة 22 مايو ويشاهد السبت ليكون الأحد 24 مايو غرة شوال، فيما سيكون ذي الحجة الأربعاء 22 يوليو، ويوافق الجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

المصدر: الإمارات اليوم