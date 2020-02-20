اليمن – علن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن تنفيذه عملية ناجحة ضد جماعات تهريب البشر والجريمة المنظمة في محافظة المهرة اليمنية.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان نشرته أمس وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أن تلك الجماعات التي تشكل أنشطتها “خطرا أمنيا حقيقيا يقوض جهود الحكومة اليمنية الشرعية (المعترف بها دوليا) في فرض الأمن والاستقرار بالمحافظة” حاولت الاثنين الماضي تعطيل جهود الأجهزة الأمنية الحكومية في مجال وقف وضبط عمليات التهريب بالمحافظة.

وأوضح المتحدث أن “الشخصيات معروفة في المحافظة والمتزعمة لتلك الجماعات” حاولت بذلك “تسهيل هذه العمليات باستخدام العنف والقوة المميتة باستهداف الوحدات الأمنية وقوات التحالف للمحافظة على مصالحها التخريبية”، ما أسفر عن وقوع بعض الإصابات في صفوف عناصر الأجهزة الأمنية الحكومية والإضرار بالأمن العام ومصالح المواطنين.

وشدد المالكي على أن الأجهزة الأمنية وقوات التحالف اضطرت في هذه الظروف إلى اتخاذ “الإجراءات المناسبة وبحسب ما يقتضيه الموقف للدفاع عن النفس والمحافظة على الأمن”، مؤكدا أن العملية أدت إلى ضبط العديد من الأسلحة بحوزة المنفذين.

المصدر: واس