ليبيا – قال عضو مجلس النواب حمد العبيدي إن تحرك القبائل الليبية جاء في الوقت الراهن بعد أن أغلقت حقول النفط وأصبح موقفها يؤثر في المشهد بشكل قوي.

العبيدي أشار في تصريحات لوكالة”سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس إلى أن تطورات الوضع على الأرض دفعت القبائل إلى التحرك خاصة بعد تواجد مرتزقة أجانب على الأرض الليبية وهو ما ترفضه القبائل بشكل قاطع.

وإعتبر أن إجماع القبائل له تأثيره الكبير خاصة فيما يتعلق بدعم الجيش نظراً لأن الكلمة الأولى في ليبيا هي للقبائل حتى الآن وأنه حسب التركيبة الليبية فإن الطرف الذي تصطف له القبائل يتمكن من السيطرة والبقاء نظراً لسلطة القبائل على مستوى القواعد الشعبية.

وحول تعبير القبائل المجتمعة عن كامل ليبيا أوضح أن 80% من القبائل الليبية مع اجتماعات ترهونة اليوم وأن نسبة القبائل المشاركة من الغرب أكبر من الشرق الليبي.

كما رأى أن اجتماعات القبائل لها تأثيرها القوي على المسارين السياسي والعسكري خاصة أن المجتمع الليبي تسيطر عليه القبيلة لدرجة كبيرة من شأنها تحديد مصير الأطراف المتنازعة.