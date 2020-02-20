ليبيا – صرح رئيس مجلس أعيان ومشائخ مدينة ترهونة الشيخ صالح الفاندي بأن مدينة مصراتة جزء من ترهونة وترهونة جزء من مصراتة.

الفاندي وفي تصريح لـ”بوابة الأهرام” المصرية اليوم الخميس قال:” هذا كلام، مسئول عنه فأهل مصراتة هم أهلنا ولن تقيم دولة في ليبيا بلا مصراته فهي مكون رئيسي من المكونات الليبية الأساسية”.

وأكد رئيس مجلس أعيان ومشائخ ترهونة أنه بعد تحرير العاصمة طرابلس سيكون للقبائل الليبية موقف ورؤية للمصالحة مع مدينة مصراتة وأن يتولى القوات العسكرية داخل المدينة قوات تابعة للجيش من أبناء مصراتة فقط لحين حل جميع الإشكاليات وتهدئة النفوس.