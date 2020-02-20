ليبيا – إعتبر الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتجه إلى التصعيد في الأزمة الليبية بشكل كبير جداً ومواصلة إرسال السلاح والإرهابيين إلى طرابلس وعرقلة أي مبادرة سلمية لحل النزاع الليبي.

المسماري قال في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء وفقاً لقناة”سكاي نيوز” العربية: “أردوغان مهتم بتصعيد الوضع في ليبيا، وهذا أمر مرفوض من جانبنا.”

وأشار إلى أن أردوغان لا يهتم بالشعب الليبي وإنما يهتم فقط بالغاز والنفط الليبي، مؤكداً على أن حربهم ضد الإرهاب المتمثل في أشخاص ومؤسسات ولا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على الأرض.

كما لفت إلى أن الجيش سيرد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار، مضيفاً أن لا تهاون مع الإرهابيين ولا هدنة مع محتل أجنبي.