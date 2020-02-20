وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 59.26 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش، بعد صعودها إلى 59.71 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وكان خام القياس العالمي زاد 2.4 بالمئة، الأربعاء، وهو الآن في صعود لليوم الثامن على التوالي.

وتقدمت عقود خام غرب تكساس الوسيط 38 سنتا، أو 0.7 بالمئة، مسجلة 53.67 دولار للبرميل.

وصعد غرب تكساس في ست من الجلسات السبع الأخيرة، بدءا من 11 فبراير .

وقال ستيفن إنيس، كبير محللي السوق لدى أكسي كورب: “تعطيلات المعروض تساعد في تخفيف أثر الفيروس، لكن من السابق لأوانه على الأرجح أن نعتقد أننا تجاوزنا أشد التداعيات الاقتصادية”.