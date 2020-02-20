ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس إضطرارها إلى إيقاف محطة جنوب طرابلس عن العمل وذلك للمحافظة على معداتها عقب تكدس القمامة بمحيط المحطة.



الشركة أوضحت في بياناً لها تلقت المرصد نسخة منه أوضحت أن أسباب إيقاف المحطة عن العمل يعود إلى تكدس للقمامة واحتراقها ما تسبب في تطاير الأبخرة والرماد وغلق فتحات مصفيات الهواء” الفلاتر “،فضلًا عن الإفتقار إلى البيئة المناسبة للعمل وما تسببه من مشاكل صحية للعاملين بها خاصة الأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي.

وأشارت الشركة إلى أن إيقاف محطة جنوب طرابلس عن العمل وفقدان ما يزيد عن 400 ميجاوات يفاقم العجز في عمليات توليد الطاقة وزيادة ساعات طرح الأحمال في حال عدم الإستجابة لطلب الشركة بنقل القمامة إلى مكان بديل حفاظًا على سلامة العاملين ووحدات الانتاج بالمحطة.



شركة الكهرباء أهابت عبر مناشداتها المتكرّرة والملحة إلى كافة الجهات الإعتبارية إلى تحمل مسؤولياتها والتعاون الجاد والمثمر لإيجاد الحلول الناجعة لموضوع تكدس القمامة بمحيط محطة جنوب طرابلس.