ليبيا – ناشد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل كافة أطراف النزاع في ليبيا للعودة سريعاً إلى التهدئة واحترام اتفاق الهدنة.

بوريل شدد في بيان صدر عنه أمس الأربعاء وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية على ضرورة عودة الأطراف المعنية إلى اتفاق الهدنة الذي وافقت عليه والإمتناع عن أي عمل عسكري آخر والعودة للانخراط في حوار سياسي لحل الأزمة الليبية.

وكما جاء في بيان بوريل فإن الأطراف الليبية والدولية تحتاج إلى الحفاظ على زخم عملية برلين واحترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 لعام 2020.

وذكر البيان أنه ينبغي استئناف المحدثات في جنيف تحت قيادة الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن حتى تتحرك الأطراف نحو الالتزام بوقف إطلاق نار مستدام.

كما ذكّر الأوروبيون بدعمهم الكامل لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا وللعمل الذي يقوم به مبعوثها غسان سلامة لتنفيذ اعلان برلين باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة في البلاد.