تأثير مواجهة إدلب على الليرة التركية

تركيا – تراجعت الليرة التركية مجددا اليوم لتظل قرب أدنى مستوياتها منذ مايو الماضي، مع تخوف المستثمرين من تصاعد التوتر في منطقة إدلب السورية، لتنخفض بذلك لسابع جلسة من أصل 10 جلسات تداول.

وسجلت العملة التركية، بحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، 6.0895 ليرة مقابل الدولار، مقارنة مع 6.0845 ليرة للدولار سجلتها عند إغلاق الأربعاء.

Bloomberg

وانخفضت العملة التركية في سبع من جلسات التداول العشرة الأخيرة، والليرة لا تزال هشة بعض الشيء، بعد أزمة قلصت لفترة وجيزة قيمتها إلى النصف في 2018.

وأرسلت تركيا في الأسابيع القليلة الماضية قوات ومعدات عسكرية إلى إدلب وهددت بوقف تقدم الجيش السوري في المنطقة.

المصدر: “رويترز”