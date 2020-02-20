واشنطن – أصدر الرئيس دونالد ترامب قرارا بتعيين السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل، في منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية.

وقال ترامب عبر تويتر:”يسرني أن أعلن أن سفيرنا ريتشارد غرينيل الذي يحظى باحترام كبير في ألمانيا، سيشغل منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية، لقد مثل ريك (ريتشارد) بلدنا بشكل جيد للغاية وأتطلع إلى العمل معه​​​. أود أن أشكر جو ماغوير على العمل الرائع الذي قام به، ونتطلع إلى العمل معه عن كثب، وربما في منصب أخر داخل الإدارة”.

وكان ريتشارد غرينيل، وهو ينتمي إلى الحزب الجمهوري، قد تم تعيينه سفيرا للولايات المتحدة في برلين في ربيع عام 2018. ويعد من المخلصين والداعمين للرئيس ترامب، وكثيرا ما استخدم منصبه في مهاجمة الحكومة الألمانية، وبالتالي كسر القيود الدبلوماسية المعتادة.

فقد هدد غرينيل على سبيل المثال في أغسطس/ آب الماضي بسحب جزئي للقوات الأمريكية من ألمانيا، إذا لم ترفع ألمانيا من سقف إنفاقها العسكري.

كما هدد في مارس/ آذار الماضي بعواقب فيما يخص التعاون الاستخباراتي بين بلاده وألمانيا، بسبب مشاركة شركة هواوي الصينية في إنشاء شبكة الجيل الخامس للهواتف المحمولة في ألمانيا.

وتعرض غرينيل للكثير من الانتقادات في ألمانيا وكثيرا ما تم اتهامه بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلد.

إقرأ المزيد

Donald J. Trump ✔@realDonaldTrump I am pleased to announce that our highly respected Ambassador to Germany, @RichardGrenell, will become the Acting Director of National Intelligence. Rick has represented our Country exceedingly well and I look forward to working with him. I would like to thank Joe Maguire…. ٦٩٫١ ألف ٢:٢٥ ص – ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر ٢٣٫٦ ألف من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

المصدر: وكالات