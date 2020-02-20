مصر – دخل وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، على خط الجدل الدائر بشأن إمكانية مشاركة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد صبحي، أنه سيتدخل شخصيا لانضمام صلاح للمنتخب الأولمبي، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأضاف الوزير المصري خلال مقابلة مع قناة “TEN”: “صلاح لاعب ذو قيمة كبيرة، وتواجده مع المنتخب في الأولمبياد أمر ضروري جدا، وسأتدخل في ذلك الموضوع خلال الأيام القادمة لحسم الأمر نهائيا”.

وشدد صبحي على أن صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم حاليا، مضيفا: “أصبح نموذجا يقتدى به، وبات شبكة علاقات عامة متنقلة، كما أنه اكتسب مقومات احترافية مختلفة جدا، وأكبر دليل على ذلك استمراريته وحفاظه على أدائه”.

وأكمل: “صلاح يتنقل باسم مصر ويجب أن نحافظ عليه ويحافظ علينا، لأن اللاعب المحترف بمثابة مؤسسة اقتصادية”.

ويلف الغموض إمكانية مشاركة صلاح مع منتخب الفراعنة في أولمبياد طوكيو، في ظل الأنباء الأخيرة التي تناقلتها وسائل الإعلام البريطانية، حول منح الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، نادي ليفربول الحق في منع صلاح من المشاركة في الأولمبياد في حال جرى استدعاؤه.

وحجز منتخب مصر الأولمبي بطاقة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو الصيف المقبل، بعد حصده لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي استضافتها مصر في شهر يونيو الماضي.

المصدر: وكالات