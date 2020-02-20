ليبيا – إدعى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب بإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يفشل السلام في الساحل الأفريقي وليبيا ويقدم السلاح لما وصفه بـ”الإنقلابي حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).

شنطوب وفي تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية أضاف:”أن تصريحات الرئيس الفرنسي الذي يُفشل السلام في الساحل الإفريقي وليبيا ويثير الفوضى في العالم الإسلامي ويقدّم السلاح للانقلابي حفتر حول اعتزامه مكافحة الانفصال الإسلامي بمثابة معاداة للإسلام” حسب زعمه.

وتابع رئيس البرلمان التركي:” على فرنسا أن تواجه أولاً ماضيها العنصري والمليء بالمجازر ” حسب تعبيره.