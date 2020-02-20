ليبيا – إستمرارًا منه في حملاته الموجهة ضد صحيفة المرصد ، روّج عضو المؤتمر الوطني العام السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبدالعزيز صفحة مزورة تحمل اسم صحيفة المرصد وتنشر روابط خبيثة رغم تنويه الصحيفة مسبقًا عبر حساباتها الرسمية على فيسبوك وتويتر عن كون تلك الصفحة مزورة حذرت منها الجميع .

وزعم عبدالعزيز المعروف محليًا بكنية ” محمود مشارف ، ومحمود مرسيدس ” أن ما يسميها صحيفة المرصد ” الإماراتية ” تنشر روابط إختراق الهدف منها سرقة بيانات حواسيب المستخدمين دون أن يتبين من أن صحيفتنا قد تبرأت وحذرت سابقًا من هذه الصفحة مجهولة المصدر والتمويل .

وإمعانا منه في الخوض بنظرية المؤامرة والتضليل كعادة حزبه العدالة والبناء عندما رشحه للمؤتمر العام كمستقل وتبين لاحقًا بأنه ” متحزب ” أقر ” محمود مرسيدس ” أيضًا بأنه الوحيد تقريبًا من يفتح النار على المرصد في إقرار منه بحملاته الموجهة ضد الصحيفة دون مبرر .

🛑 تحذير: تلفت صحيفة #المرصد عنايتكم لوجود صفحة فيسبوك مزورة تنتحل اسمها وتنشر روابط #ممولة غير آمنة قد تعرضكم للخطر.عليه تؤكد المرصد أن مايصدر عنها هو ماموجود فقط داخل موقعها https://t.co/qJJqvIgzYl وعبر صفحتها الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء ويبلغ عدد متابعيها أكثر من 800 ألف. pic.twitter.com/Qhqzgv08w9 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 13, 2020

وفي هذا الصدد تؤكد المرصد مجددًا على ما أكدت عليه سابقًا وهو أن تلك الصفحة التي يروج لها هذا الشخص وغيره ما هي إلا صفحة مزورة وتنشر راوابط خبيثة بالإعلانات الممولة والهدف منها سرقة بيانات المتصفحين واختراق حساباتهم وهو ما نوهت عليه منذ 13 فبراير فور ظهورها ، كما تلفت إلى أن الصفحة الرسمية الوحيدة للمرصد الليبية هي الموثقة من إدارة فيسبوك بالعلامة الزرقاء .

كما تعلن المرصد أيضًا مباشرتها منذ الأسبوع الماضي عبر ممثلها القانوني تحريك إجراءات قانونية في الداخل والخارج ضد المعني على خلفية إتهامه للصحيفة بـ ” العمالة لإسرائيل ” والولاء للصهيونية وعداء الإسلام من خلال تصريح متلفز تقيأ به عبر شاشة التناصح تعليقًا منه على مقال متزن حول علاقة تركيا مع الكيان الإسرائيلي .

المرصد / خاص

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