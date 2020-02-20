ليبيا – أعلن مفوض السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي أن الاتحاد الأفريقي يعتزم نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا و الاتصال مع الأطراف الليبية.

شرقي وفي تصريح له نقلته “الإذاعة الجزائرية”أمس الأربعاء قال:”نعتزم فور تأكدنا من احترام وقف إطلاق النار بشكل فعلي نشر بعثة مراقبة عسكرية لمراقبة اتفاق إطلاق النار و ضمان الاتصال مع الأطراف الليبية”.

وأضاف في هذا الصدد سنتطرق مع الأمم المتحدة إلى إمكانية إرسال بعثة تقييم مشتركة لما قبل الانتشار الاتحاد الأفريقيالأمم المتحدة و تلتزم أطراف الأزمة في ليبيا منذ 12 فبراير المنصرم بوقف إطلاق النار بدعم من المجتمع الدولي و الدول المجاورة و الاتحاد الأفريقي.

وأشار شرقي إلى أن قمة الاتحاد الأفريقي الـ33 المُنعقدة يومي 9 و 10 من فبراير الجاريكانت قد صنفت الملف الليبي من ضمن أولويات القارة،مضيفا أن رئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا دنيس ساسو نغيسو رئيس الكونغو قد نصب مجموعة اتصال منبثقة عن أعضاء اللجنة من أجل مزيد من الفعالية وتنسيق أمثل للجهود الدولية في إطار البحث عن حل للأزمة الليبية.

كما نوّه إلى أن المجموعة ستجتمع على مستوى رؤساء الدول و الحكومات وعلى مستوى الوزراء من أجل ضمان الاستمرارية ،مؤكداً على التزام الاتحاد الأفريقي بتسوية الأزمة في ليبيا مذكرا بالقرارات المتخذة على مستوى قمة مفوضية السلم و الأمن وندوة رؤساء الدول و الحكومات.

مفوض السلم والأمن للاتحاد الأفريقي خلص إلى القول بأن القرارات تؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار و احترام حظر الأسلحة ووقف التدخلات الخارجية،مضيفا أنها تجسد مشاركة مباشرة في مراقبة وقف إطلاق النار وبعث تمثيل الاتحاد الأفريقي بطرابلس مع التحضير لندوة المصالحة.