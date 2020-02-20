فلسطين – أعلنت وزارتا الزراعة والاقتصاد الفلسطينيتان تراجع إسرائيل عن قرارها بمنع فلسطين من الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، بعد مباحثات مباشرة وغير مباشرة عبر أطراف دولية.

وأعلنت الوزارتان مساء الأربعاء عن البدء الفوري بالاستيراد المباشر للثروة الحيوانية، بما في ذلك العجول ولجميع المنتجات والسلع التجارية، من جميع دول العالم من دون معيقات، وذلك بمنح التراخيص اللازمة للمستوردين ووفقا لاحتياجات السوق الفلسطينية، حيث تم استيراد أول شحنة من العجول من البرتغال بشكل مباشر.

ولفتت الوزارتان في بيان، إلى أن “ذلك جاء عقب سلسلة من المباحثات المباشرة وغير المباشرة عبر أطراف دولية، أسفرت عن تراجع إسرائيل عن إجراءاتها غير القانونية بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وحظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، وبعد ستة أشهر من تمسك الحكومة الفلسطينية بحقها في الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وبعد نحو أسبوعين من قرارها بحظر دخول المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية ردا على منع إسرائيل إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية في إطار سياسة المعاملة بالمثل”.

وأشارتا إلى أن “الجانب الإسرائيلي تعهد كذلك بالالتزام بحق الجانب الفلسطيني بإقامة منشآت لمحاجر صحية خاصة به”.

وشهدت العلاقة التجارية بين البلدين منذ مطلع الشهر الجاري، إجراءات متبادلة ضد صادراتهما، بعد إعلان إسرائيل وقف استيرادها للمنتجات الزراعية الفلسطينية، مما دفع الأخيرة لوقف إدخال 5 سلع غذائية إسرائيلية لأسواقها، وردت إسرائيل على القرار الفلسطيني بمنع تصدير الخضار والفواكه الفلسطينية، عبر الأردن.

المصدر: RT