ألمانيا – افادت وسائل إعلام ألمانية إن منفذ الهجوم على المقهيين في جنوب غربي ألمانيا، الذي خلف 9 قتلى على الأقل، ترك تسجيل فيديو ورسالة اعتراف بمسؤوليته عن الهجوم.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية فإن دوافع ارتكاب الجريمة لا تزال غير معلومة.

وترجح الشرطة أن شخصا واحدا قد نفذ الهجوم على المقهيين لتدخين النارجيلة (الشيشة)، وانتحر في وقت لاحق في منزله، حيث تم العثور على جثته هناك، وهو ألماني الجنسية، وقد قامت الشرطة باعتقال والده للتحقيق معه.

وقالت الشرطة إنها عثرت على ذخيرة في سيارة منفذ الهجوم، مشيرة إلى أنه حصل في وقت سابق على رخصة سلاح صيد.

المصدر: وكالات