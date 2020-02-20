ليبيا – وصف المتحدث باسم مسلحي الوفاق محمد قنونو المقترح الأوروبي بتطوير عملية صوفيا التي تنتهي في مارس القادم لتشمل حظر السلاح بأنها عملية “مشبوهة ومتواطئة”.

قنون وفي تصريح خاص لموقع “عربي21” القطري أمس الأربعاء قال: “عملية صوفيا لن تراقب الأجواء التي وصل منها بعد إعلان وقف إطلاق النار لمجرم الحرب حفتر ما يعادل ما وصله طيلة السنوات الماضية منذ بدء عمليته الانقلابية في 2014″ حسب زعمه.

وأضاف مدعياً :”هذه العملية لن تراقب الحدود البرية مع مصر والسودان والتي هي المعبر الثاني للعتاد العسكري والمرتزقة التي تصل إلى حفتر من مصادر شتى لكن هذه العملية ستفشل بشكلها الحالي حتما إلا إذا كان الهدف هو محاصرة طرابلس وتسليمها لحفتر وداعميه الإقليميين والدوليين”.

المتحدث باسم مسلحي الوفاق إختتم حديثه بالقول:”نحن مع حظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا بشكل غير قانوني ولا ننسى أن لحكومة الوفاق الحق في مواصلة تحالفاتها العسكرية العلنية من خلال القنوات الشرعية فنحن نواجه خطر داعش والتنظيمات الإرهابية وقد سبق وأن ساعدتنا أميركا ولا زلنا نحتاج إلى الدعم من الدول الصديقة لمواجهة الخطر الذي يهددنا جميعا”.