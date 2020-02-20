ليبيا – صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بخصوص قرار وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي ببدء عملية أوروبية لمراقبة حظر السلاح شرق المتوسط .

العقوري وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه رحب بالقرار الأوروبي ببدء عملية بحرية شرق المتوسط لتنفيذ قرار مجلس الأمن بحظر وصول السلاح إلى ليبيا ،معتبراً ذلك تغير إيجابي في السياسة الأوروبية تجاه ليبيا وهو ما طالب به البرلمان به مرارا لما تملكه من قدرات تؤهلها للقيام بهذه المهمة.

ونبّه على أن شحنات السلاح والمقاتلين التي أرسلتها الحكومة التركية إلى طرابلس مع احتمالية تسرب عناصر متطرفة تشكل تهديداً جديا لأمن جنوب أوروبا بالإضافة إلى دول الجوار ،مؤكداً على أن أجندات الحكومة التركية غير المسؤولة لا يهمها إلامصالحها ولا تكترث باستقرار المنطقة.

وأضاف:”أن أمن أوروبا مرتبط بأمن ليبيا وهو مايتطلب مزيدا من العمل المشترك لضبط الحدود البحرية المشتركة بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي”،معرباً عن أمله بأن تلقى العملية الجديدة دعم جميع أعضاء الاتحاد من أجل تحقيق أهدافها وأن يستفاد من دروس عملية صوفيا السابقة.

وأكد العقوري بأن الخلافات حول ملف الهجرة لا يجب أن تصرف الدول الأعضاء في الاتحاد عن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق السلاح والمرتزقة إلى الأراضي الليبية.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب رأى بأن القرار الأوروبي يشكل أيضا دفعة قوية لنتائج مؤتمر برلين من اجل عودة الاستقرار إلى ليبيا.