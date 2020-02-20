انجلترا – إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام مايكروسوفت ويندوز، ربما تعلم بالفعل أن لقائمة “ابدأ” طريقتين لإنهاء عمل جهاز الكمبيوتر.

يمكنك النقر على “الإغلاق”، وهناك أيضاً خيار “إعادة التشغيل”، الذي يغلق جهاز الكمبيوتر للحظة، ثم يعيد تشغيله مجدداً.

الفرق بين إغلاق وإعادة تشغيل الكمبيوتر

ولكن بعيداً عن حقيقة أن جهاز الكمبيوتر لا يعود للعمل بعد النقر على خيار “الإغلاق”، هناك فارق آخر مهم بين الخيارين في الإصدارات الحديثة من نظام التشغيل ويندوز، وفقاً لخبراء نظام التشغيل.

هذان الخياران لا يغلقان جهاز الكمبيوتر بطريقة مماثلة، ويجب استخدام كل منهما في مواقف مختلفة، وفق موقع HowStuffWorks الأمريكي.

ماذا يفعل خيار “الإغلاق”؟

في الإصدارات الأقدم من نظام التشغيل ويندوز يغلق خيار “إعادة التشغيل” وخيار “الإغلاق” جهاز الكمبيوتر بالطريقة نفسها، يغلقان البرامج ويفصلان الكهرباء عن الجهاز.

ولكن في ويندوز 8 وويندوز 10، تغيّر ذلك بسبب خاصية جديدة اسمها “بدء التشغيل السريع” (Fast Startup)، المصممة للتخلص من عملية تهيئة وتشغيل جهاز الكمبيوتر الطويلة التي تزعج الكثير من المستخدمين.

خاصية بدء التشغيل السريع تكون في وضع التمكين بشكل افتراضي في نظام التشغيل ويندوز 10، عندما ينقر المستخدم على خيار الإغلاق.

هذه الخاصية تتيح بدء تشغيل ويندوز 10 بشكل أسرع في المرة التالية، لتشغيل المستخدم لنظام ويندوز. عيب تلك الخاصية هو عدم إنهاء كل عمليات الجلسة السابقة بشكل كامل”.

عند النقر على خيار “الإغلاق” يغلق ويندوز 10 كل البرامج والملفات المفتوحة، ولكن لا يُغلق نواة ويندوز (kernel)، نواة نظام التشغيل التي تعمل على تمكين عمل البرنامج والجهاز معاً.

تحفظ نواة ويندوز حالة القرص الصلب، كما يحدث عند اختيار وضع “السبات”، لكي تتمكن النواة من تهيئة وبدء تشغيل الجهاز في المرة التالية.

قد يبدو “الإغلاق” و “بدء التشغيل السريع” أمراً مريحاً، فإذا كانت هناك أي مشكلة أو عطل في تعريفات الجهاز أو ما شابه، لا توضح عملية الإغلاق تلك المشكلة.

ماذا يفعل خيار “إعادة التشغيل”؟

على النقيض، خيار “إعادة التشغيل” يغلق كل عمليات جهاز الكمبيوتر، بما في ذلك النواة.

وهذا يعني أن تحصل على بداية نظيفة تماماً عندما يعمل جهاز الكمبيوتر مجدداً، ولكن عملية تهيئة كل شيء للعمل تستغرق وقتاً أطول بعض الشيء.

وأوضحت شركة مايكروسوفت، صانعة نظام التشغيل ويندوز، في رسالة إلكترونية:

يجب استخدام خيار إعادة التشغيل عند تثبيت تحديثات/برامج جديدة لحل أي مشكلات.

بعض عمليات تثبيت وتحديث البرامج تطلب منك فعلياً إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر لإنهاء عملية التثبيت.

في حالة تجمّد شاشة جهاز الكمبيوتر أو ظهور أخطاء أو أعطال أخرى يجب استخدام خيار إعادة التشغيل، وليس خيار الإغلاق، حتى إن بدا لك أن خيار الإغلاق هو الخيار الأقوى لإنهاء جميع عمليات جهاز الكمبيوتر ونظام التشغيل.

هناك العديد من الطرق لإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر إلى جانب استخدام قائمة “ابدأ”، يمكنك الضغط مطولاً على الأزرار CTRL+ALT+DELETE، والنقر على إحدى الأيقونات على شاشة القفل. وإذا كنت تحن للأيام الخوالي لإصدارات ويندوز القديمة، يمكنك اللجوء إلى الطريقة القديمة بفتح موجه الأوامر وكتابة shutdown/r.

من الممكن أيضاً تعطيل خاصية “بدء التشغيل السريع” من إعدادات الطاقة بجهاز الكمبيوتر، لذا عندما تغلق جهاز الكمبيوتر يمسح كل العمليات القائمة.

ماذا عن مصطلح “إعادة التدشين” (Reboot)؟

بالنسبة لمعظم الناس، إعادة التدشين وإعادة التشغيل هما نفس الشيء.

الفارق الأساسي بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر وأنظمة التشغيل، ويندوز 10 و8، أن عملية إعادة التدشين تتضمن إغلاق النظام إلى النقطة التي تحتاج فيها اللوحة الرئيسية، لوحة الدائرة الكهربية الرئيسية، التي تسمح بالاتصال بين المكونات الإلكترونية، إلى تشغيل عملية تهيئة أولية عند تشغيل جهاز الكمبيوتر بعد فصل الطاقة الكهربائية عنه تماماً.

لكن عملية إعادة التشغيل تتضمن إغلاق نظام التشغيل إلى النقطة التي يُعاد فيها تحميل نظام ويندوز، ولكن من دون الخطوة الإضافية التي تحتاج فيها اللوحة الرئيسية إلى عملية التهيئة الأولية.

لمستخدمي أجهزة ماك

إذا كنت تستخدم نظام تشغيل ماك وليس ويندوز، فسوف تجد خيارات مماثلة.

استخدم خيار إعادة التشغيل إذا كان جهاز الكمبيوتر يعمل بشكل غريب، مثلما يحدث في حالة تجمّد مؤشر الفأرة على الشاشة أو في حالة إضافة برامج جديدة.

استخدم خيار الإغلاق عندما تحتاج إلى إغلاق جهاز الكمبيوتر لفترة.

استخدام وضع النوم

قد يؤدي كل ذلك إلى سؤال آخر: هل يجب أصلاً إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر؟

من الممكن أن نستخدم وضع النوم حتى تكون البرامج والملفات جاهزة للاستخدام فوراً، بمجرد إيقاف جهاز الكمبيوتر.

أحد عيوب وضع النوم أن جهاز الكمبيوتر يستمر باستخدام بعض الطاقة الكهربائية.

لا تزال الأجهزة الإلكترونية التي تُترك غير نشطة تستهلك الطاقة، مثل أجهزة الكمبيوتر في وضع النوم، ما يعادل إنتاج 50 محطة طاقة كهربائية بقدرة 500 ميغاواط، وتضيف حوالي 165 دولار سنوياً على فاتورة استهلاك الطاقة المنزلية.

لا مانع من ترك النظام في وضع النوم خلال وقت العمل عندما لا تنوي الابتعاد لفترات طويلة من الوقت، مثل أوقات الغداء أو الاجتماعات.

ولكن في نهاية اليوم عند مغادرة العمل، أو كنت ستغيب لعدة ساعات على الأقل، من الأفضل في هذه الحالة استخدام خاصية الإغلاق.

وكالات