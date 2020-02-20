وتقدم فريق المدرب جيان بييرو جاسبريني بهدفين مع نهاية الشوط الأول بعدما سجل له هانز هاتبور ويوسيب إيلتشيتش، بينما حرم القائم بلنسية من التسجيل.

وبدا أن هدف ريمو فرولر بتسديدة رائعة وهدفا ثانيا من هاتبور أنهيا المواجهة عمليا، لكن البديل دينيس تشيريشيف منح الفريق الإسباني الزائر بصيصا من الأمل بهدف خارج الديار.

ويستضيف بلنسية وصيف بطل أوروبا مرتين منافسه الإيطالي باستاد ميستايا في لقاء الإياب في العاشر من مارس.