سويسرا – احتفظ منتخب بلجيكا بعرش صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لشهر فبراير الجاري، والذي لم يشهد أي تغييرات تذكر سوى تقدم منتخب فلسطين ثلاثة مراكز على سلم الترتيب.

وفي ما يلي ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل عالميا:

1- بلجيكا – (1765) نقطة

2- فرنسا – (1733)

3- البرازيل – (1712)

4- إنكلترا – (1661)

5- الأوروغواي – (1645)

6- كرواتيا – (1642)

7- البرتغال – (1639)

8- إسبانيا – (1636)

9- الأرجنتين – (1623)

10- كولومبيا – (1622) نقطة.

وبدوره احتفظ منتخب روسيا بمركزه الثامن والثلاثين برصيد 1470 نقطة.

كما لم يطرأ أي تغيير على المراكز الخمسة الأولى عربيا وإفريقيا وآسيويا.

فعلى الصعيد العربي، يواصل منتخب تونس تربعه على عرش الصدارة، ويأتي السنغالي على رأس قائمة المنتخبات الإفريقية، بينما يحتل منتخب اليابان المركز الأول بين المنتخبات الآسيوية.

وحقق منتخب فلسطين أكبر قفزة في هذا التصنيف إذ ارتقى ثلاثة مراكز ليصبح في المرتبة الـ103 عالميا، برصيد (1204) نقاط.

قائمة المنتخبات الخمسة الأوائل عربيا:

27- تونس – (1506) نقاط

35- الجزائر – (1482)

43- المغرب – (1456)

51- مصر – (1420)

55- قطر – (1396) نقطة.

الخمسة الأوائل إفريقيا:

20- السنغال – (1555) نقطة

27- تونس – (1506)

31- نيجيريا – (1496)

35- الجزائر – (1482)

43- المغرب – (1456) نقطة.

المنتخبات الخمسة الأوائل آسيويا:

28- اليابان – (1500) نقطة

33- إيران – (1489)

40- كوريا الجنوبية – (1461)

42- أستراليا – (1457)

55- قطر – (1396) نقطة.

المصدر: “fifa.com”