إسبانيا – أكد قائد نادي برشلونة، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه لم يتفاجأ بفوز أتلتيكو مدريد (1-0) على ليفربول، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار “البرغوث” إلى أنه كان يتوقع عقب القرعة تأهل “الروخي بلانكوس” على حساب “الريدز”.

وأوضح ميسي خلال مقابلة مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “هل فوجئت بفوز أتلتيكو مدريد على ليفربول؟ في الحقيقة لا، ويوم القرعة تحدثنا في غرفة خلع الملابس ورشحنا أتلتيكو مدريد للتأهل، لأنه نافس كثيرا في هذه البطولة”.

وأضاف: “في المواجهات الثنائية، يكون أتلتيكو مدريد قويا، وفي مباراة ليفربول أكد ذلك مرة أخرى”.

وأشاد ميسي بمواطنه دييغو سيميوني، الذي يشرف على تدريب الأتلتيكو، حيث قال: “أعتقد أن سيميوني يقوم بعمل رائع. الفريق يتجدد كل عام، يأتي لاعبون ويذهب آخرون، لكن النادي يواصل اللعب بهذا الفكر، واللاعبون واثقون مما يقومون به”.

وتغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه ليفربول، حامل اللقب، بهدف دون رد، وسيلتقي الفريقان مجددا في مباراة الإياب في الـ11 من الشهر الجاري، لتحديد المتأهل منهما إلى ربع نهائي “التشامبيونز ليغ”.

أما ميسي وأعضاء فريقه برشلونة، فسيواجهون في الـ25 من الشهر الجاري، نادي نابولي الإيطالي العنيد، ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

المصدر: وكالات