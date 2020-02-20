نتنياهو: لا يمكنني أن أفصح عن عدد زياراتي السرية لدول عربية

نتنياهو: لا يمكنني أن أفصح عن عدد زياراتي السرية لدول عربية

إسرائيل – اوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس إنه لا يمكنه الإفصاح عن عدد “زياراته السرية” لدول عربية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في لقاء تلفزيوني مع قناة “هلا” الإسرائيلية الناطقة بالعربية: “إذا أخبرني أحدهم قبل 10 سنوات أننا سنصل إلى وضع تكون لنا فيه علاقات تتوطد باستمرار مع كل الدول العربية، باستثناء واحدة أو اثنتين (..) لقلت له إن ذلك مجرد أحلام يقظة، لكن هذا ما يحدث اليوم”.

وتابع في تصريحه: “لا يمكنني أن أخبرك كم مرة زرت فيها الدول العربية”، مستدركا: “لكن صدقني هناك ما هو أكثر بشكل متصاعد”.

وأكد نتنياهو أن التطبيع مع الدول العربية يتزايد بشكل كبير، “ليس فقط بسبب التهديد المشترك، ممثلا في إيران، بل أيضا بسبب شغف الدول العربية بالتكنولوجيا الإسرائيلية وبالزراعة الإسرائيلية”.

وأشار إلى أنه “يوجد في السعودية مدونون يقولون فقط بيبي (نتنياهو) وفقط الليكود، وهذا يحدث في العالم العربي برمته”، وزعم أن الشارع العربي بات أكثر تقبلا للتطبيع مع إسرائيل.

وأضاف: “نقيس ذلك على الإنترنت، في المجتمعات العربية، نجري استطلاعات ونسأل (هل ينبغي على بلدك إقامة علاقات مع إسرائيل؟)، ذات مرة كانت النسبة 0%، وربما حتى بالسالب، اليوم نرى 30% و40% و50%، وذلك آخذ في التصاعد، ويكشف الثورة التي أقودها وأفتخر بها كثيرا”.

ويكثف نتنياهو، زعيم حزب “الليكود”، منذ فترة، حديثه عن تطبيع سري متصاعد مع دول عربية لا يسميها، ويأتي ذلك قبل الانتخابات البرلمانية في بلاده، يوم 2 مارس المقبل.

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

المصدر: وكالات